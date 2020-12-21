Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Закон и право

    Контрабанду телефонов на 32 млн тенге пресекли в Актюбинской области

    21 Декабря 2020, 18:30

    АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В автомобильном пункте пропуска «Жайсан» в Актюбинской области при досмотре автомашины марки «Mercedes-Benz», следующей по маршруту «Бишкек - Санкт-Петербург» под управлением гражданина Кыргызстана, обнаружена крупная партия мобильных телефонов на сумму 32 720 000 тенге (409 единиц). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.

    Контрабандный груз был укрыт в коробках из-под кисломолочных продуктов, находящихся под товарами народного потребления.

    Материалы переданы сотрудникам ДЭР по Актюбинской области для дальнейших процессуальных действий.

    Кроме того, в автомобильном пункте пропуска «Сырым» в Западно-Казахстанской области пресечена попытка незаконного провоза через казахстанско-российскую границу табачной продукции на общую сумму 2 260 000 тенге.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Актюбинская область Пограничники КНБ
    Новости по теме
    Новости по теме
    Более 17 тысяч пачек контрабандных сигарет изъято в Караганде
    Ввоз табачных стиков на 6 млн тенге пресекли на казахстанско-кыргызском участке госграницы
    70 комплектов золотых украшений пытались незаконно ввезти в Астану
    Скопление автотранспорта на госгранице прокоментировали в Пограничной службе КНБ РК
    Популярное
    1 Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
    2 Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
    3 Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
    4 Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
    5 В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам