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    Контрабанду почти на 3 млн тенге пресекли пограничники в Жамбылской области

    1 Марта 2023, 12:07

    ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Контрабанду сигарет почти на 3 млн тенге пресекли военнослужащие департамента Пограничнной службы КНБ РК в Жамбылской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.

    Военнослужащими департамента Пограничнной службы КНБ РК по Жамбылской области в пункте пропуска «Аухатты» пресечена попытка незаконного провоза в Республику Казахстан крупной партии табачных изделий (сигарет марки Oris и BOND) 5 500 пачек. Оценочная стоимость товара составляет более 2 800 000 тенге.

    Выявленный товар передан в управление государственных доходов Кордайского района для принятия процессуального решения.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Жамбылская область Пограничники
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