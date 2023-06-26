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    Контрабанду около 800 кг смолы каннабиса пресекли в Жамбылской области

    26 Июня 2023, 18:33

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Комитетом национальной безопасности пресечена очередная попытка ввоза в Республику Казахстан крупной партии наркотических средств, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КНБ.

    «31 мая 2023 года в пункте пропуска «Карасу» на территории Кордайского района Жамбылской области пограничным нарядом остановлена грузовая автомашина под управлением иностранного гражданина. В ходе осмотра транспортного средства обнаружено около 800 кг смолы каннабиса, которая была сокрыта среди других товаров. Предварительная стоимость изъятого вещества оценивается на «черном» рынке на сумму более 6 млн долларов США. Органами КНБ по факту незаконной перевозки и сбыта наркотических средств во взаимодействии с органами прокуратуры начато досудебное расследование. В процессе следственно-оперативных мероприятий установлено, что изъятые наркотики предназначались получателям в Российской Федерации», - сообщили в КНБ.

    В ходе совместных мероприятий с компетентными органами России в июне т.г. с поличным задержаны организаторы канала наркотрафика.

    Иные обстоятельства уголовного дела в соответствии со ст.201 УПК разглашению не подлежат.

    Мероприятия по пресечению каналов контрабанды наркотиков продолжаются.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Жамбылская область Борьба с преступностью Борьба с наркотиками
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