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    Контрабанду нефтепродуктов пресекли в Казахстане

    20 Июля 2023, 20:31

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Пресс-служба КНБ РК сообщила о пресечении контрабанды нефтепродуктов, передает МИА «Казинформ».

    «20 июля 2023 года Комитетом национальной безопасности с привлечением Службы специального назначения «А», а также во взаимодействии с прокуратурой Туркестанской области пресечен незаконный канал вывоза казахстанских нефтепродуктов за рубеж, в том числе по морю. На территории городов Астана, Шымкент, Туркестанской и Мангистауской областей проводятся необходимые следственно-оперативные мероприятия. В соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса, иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению», - говорится в сообщении КНБ.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Борьба с преступностью КНБ
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