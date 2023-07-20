Контрабанду нефтепродуктов пресекли в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Пресс-служба КНБ РК сообщила о пресечении контрабанды нефтепродуктов, передает МИА «Казинформ».

«20 июля 2023 года Комитетом национальной безопасности с привлечением Службы специального назначения «А», а также во взаимодействии с прокуратурой Туркестанской области пресечен незаконный канал вывоза казахстанских нефтепродуктов за рубеж, в том числе по морю. На территории городов Астана, Шымкент, Туркестанской и Мангистауской областей проводятся необходимые следственно-оперативные мероприятия. В соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса, иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению», - говорится в сообщении КНБ.