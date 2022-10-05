Контрабанду наркотиков из США в особо крупном размере пресекли в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Департаментом Агентства по финансовому мониторингу по городу Алматы при координации Авиационной транспортной прокуратуры города пресечена контрабанда наркотических средств в особо крупном размере. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылдкой на пресс-службу АФМ.

В городе Алматы при проведении оперативно-розыскных мероприятий с помощью служебно-розыскной собаки после получения почтовых отправлений из США были задержаны жители города Алматы, у которых обнаружены и изъяты наркотические вещества - марихуана общим весом 648,98 грамма, а также гашиш общим весом 675,65 грамма.

Они планировали сбыть наркотики на территории Казахстана через мессенджер Telegram. В ходе обыска найдены электронные весы и другие необходимые средства для расфасовки. Проводится расследование, подозреваемые водворены в изолятор временного содержания. Иная информация в порядке статья 201 УПК РК в интересах следствия не разглашается.





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