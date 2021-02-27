Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Жамбылская область

    Контрабанду медикаментов на 70 млн тенге предотвратили в Жамбылской области

    27 Февраля 2021, 15:00

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Погранслужбой задержан контрабандный груз в пункте пропуска «Карасу», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.

    «26 февраля 2021 года департаментом ПС КНБ по Жамбылской области в автомобильном пункте пропуска «Карасу» предотвращен незаконный вывоз с территории Казахстана в Кыргызстан крупной партии медикаментов, свыше 86 наименований. Разрешительные документы на перевозимый груз отсутствовали, оценочная стоимость медикаментов составляет свыше 50 млн тенге. 27 февраля 2021 года в том же пункте пропуска предотвращена еще одна попытка вывоза крупной партии медикаментов стоимостью свыше 20 млн тенге. В обоих случаях груз и соответствующие материалы переданы в местный департамент государственных доходов», - рассказали в пресс-службе КНБ РК.

    Как отметили в ведомстве, это не первые попытки незаконного вывоза с территории Казахстана медицинской продукции.

    «Казахстанскими пограничниками продолжаются активные досмотровые мероприятия по перекрытию каналов незаконного пересечения через границу и перемещения контрабандных грузов», - дополнили в КНБ.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Жамбылская область Борьба с преступностью Пограничники
    Новости по теме
    Новости по теме
    Более 17 тысяч пачек контрабандных сигарет изъято в Караганде
    В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
    Без прав и пьяным перевозил пассажиров житель СКО
    Ввоз табачных стиков на 6 млн тенге пресекли на казахстанско-кыргызском участке госграницы
    Популярное
    1 Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
    2 Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
    3 Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
    4 Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
    5 В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам