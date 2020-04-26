Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Алматы

    Контрабандный товар на более 250 млн тенге передали детдомам и малообеспеченным семьям в Алматы

    26 Апреля 2020, 13:14

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы конфискованные вещи на сумму свыше 250 миллионов тенге передали детским домам и малообеспеченным семьям, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЭР по Алматы КФМ МФ РК.

    Передача произведена Департаментом экономических расследований по городу Алматы Комитета по финансовому мониторингу МФ РК в рамках общереспубликанской акции #Bizbirgemiz.

    «Детские одежды, куртки, джинсы, обуви, спортивные костюмы, футболки и другие вещи были изъяты в рамках дела о контрабанде и приобщены в качестве вещественных доказательств, а затем судом обращены в доход государства. Все вещи распределены среди детских домов, малообеспеченных семей, находящихся в сложной жизненной ситуации», - сообщили в департаменте. Работа в данном направлении продолжается.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Минфин РК Бірге - реализуем вместе
    Новости по теме
    Новости по теме
    Более 17 тысяч пачек контрабандных сигарет изъято в Караганде
    Пожар в гараже перекинулся на кровлю кафе в Алматы
    Тренер по боксу и его ученики награждены за спасение тонущего ребенка
    В Алматы временно ограничат проезд по улице Досмухамедова
    Популярное
    1 Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
    2 Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
    3 Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
    4 В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
    5 Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке