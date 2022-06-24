Контрабандные сигареты на 20 млн тенге пытались продать в Кокшетау

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Начато досудебное расследование по факту незаконного предпринимательства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу по Акмолинской области.

В ходе осмотра авто марки «Газель» обнаружены и изъяты 34 500 пачек табачных изделий без акцизных маркировок.

Табачные изделия погрузили на территории универсального рынка «Амир» в Нур-Султане и направили в Кокшетау для реализации. В ходе обыска обнаружены сигареты аналогичной марки.

Согласно заключению органов государственных доходов, стоимость сигарет в количестве 34 500 пачек составляет 20 355 000 тенге.

Иная информация в интересах следствия в порядке ст. 201 УПК РК не разглашается.