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    Контрабандные сигареты на 20 млн тенге пытались продать в Кокшетау

    24 Июня 2022, 13:37

    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Начато досудебное расследование по факту незаконного предпринимательства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу по Акмолинской области.

    В ходе осмотра авто марки «Газель» обнаружены и изъяты 34 500 пачек табачных изделий без акцизных маркировок.

    Табачные изделия погрузили на территории универсального рынка «Амир» в Нур-Султане и направили в Кокшетау для реализации. В ходе обыска обнаружены сигареты аналогичной марки.

    Согласно заключению органов государственных доходов, стоимость сигарет в количестве 34 500 пачек составляет 20 355 000 тенге.

    Иная информация в интересах следствия в порядке ст. 201 УПК РК не разглашается.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Акмолинская область Борьба с преступностью Другие государственные органы Регионы Казахстана
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