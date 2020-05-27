Конторы по «печатанию» дипломов нужно закрыть - Касым-Жомарт Токаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства высказался об ужесточении качества образования в высших учебных заведениях, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для повышения качества образования я дал поручение ужесточить требования к вузам. Конторам, выдающим псевдодипломы, абсолютно не место в нашей системе. Эту работу нужно завершить решительно и в самые быстрые сроки. Как бы трудно не было, кто бы не защищал эти так называемые вузы, эту работу надо завершить. Эти конторы по «печатанию» дипломов нужно решительно закрыть», - поручил Касым-Жомарт Токаев, выступая в ходе третьего заседания Национального совета общественного доверия.

При этом Глава государства призвал обеспечить поэтапную профилизацию вузов, а также повышение специализации и качества образования.

«Важнейшим аспектом качества образования должно стать внедрение всемерное развитие культуры академической честности. Министерство (МОН РК) обязано поддерживать и развивать вузы, которые являются членами лиги академической честности», - отметил К. Токаев.