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    Контейнеры для раздельного сбора мусора установили в 15 школах Карагандинской области

    15 Ноября 2022, 22:26

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В школах Карагандинской области появились контейнеры для раздельного сбора мусора, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Их установили сотрудники управления природных ресурсов и регулирования природопользования по проекту «Разделяй, сдавай, перерабатывай!».

    Также детям рассказали о необходимости сортировки отходов.

    Одна из лекций прошла в школе-гимназии № 102 имени аль-Фараби. Экотренеры организовали ее в игровой форме. Самые активные ученики получили подарки.

    «Подобные занятия направлены на реализацию Национального проекта «Зеленый Казахстан», цель которого – привитие бережного отношения к природе, модернизация экологического сознания населения», - сообщили в управлении природных ресурсов и регулирования природопользования Карагандинской области.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Образование Экология
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