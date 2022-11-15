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Контейнеры для раздельного сбора мусора установили в 15 школах Карагандинской области

15 Ноября 2022, 22:26
Контейнеры для раздельного сбора мусора установили в 15 школах Карагандинской области
15 Ноября 2022, 22:26

Контейнеры для раздельного сбора мусора установили в 15 школах Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В школах Карагандинской области появились контейнеры для раздельного сбора мусора, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Их установили сотрудники управления природных ресурсов и регулирования природопользования по проекту «Разделяй, сдавай, перерабатывай!».

Также детям рассказали о необходимости сортировки отходов.

Одна из лекций прошла в школе-гимназии № 102 имени аль-Фараби. Экотренеры организовали ее в игровой форме. Самые активные ученики получили подарки.

«Подобные занятия направлены на реализацию Национального проекта «Зеленый Казахстан», цель которого – привитие бережного отношения к природе, модернизация экологического сознания населения», - сообщили в управлении природных ресурсов и регулирования природопользования Карагандинской области.


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