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    Контейнерные перевозки зерна в КНР увеличились в 2,5 раза - КТЖ

    18 Августа 2023, 18:15

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 17 августа 2023 года в Костанае представители АО «НК «ҚТЖ» провели встречу с грузоотправителями региона. Под председательством заместителя генерального директора ТОО «КТЖ – Грузовые перевозки» Нуржана Кельбуганова обсуждены вопросы организации перевозки зерна и продуктов перемола в преддверии нового урожая, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу нацкомпании.

    За 7 месяцев 2023 года АО «НК «ҚТЖ» обеспечена перевозка 6,7 млн тонн зерна, что превышает показатели прошлого года на 30%. В 2,5 раза увеличились контейнерные перевозки зерна в КНР.

    По Костанайскому отделению ТОО «КТЖ – Грузовые перевозки» за полгода погружено в 3,5 раза больше контейнеров, чем за аналогичный период прошлого года.

    Отмечается, что компания прилагает максимальные усилия для выполнения заявок грузоотправителей в полном объеме. Функционирует штаб по координации перевозки зерновых грузов, проводятся регулярные совещания с участием государственных структур и зерновых компаний.

    Благодаря работе оперативного штаба и общего чата с грузоотправителями, где участвуют более 500 клиентов, удалось добиться равномерной погрузки в течение текущего года на уровне 1 млн тонн в месяц.

    Грузоотправители акцентировали внимание на согласованности действий при планировании перевозок, а также поддержали предложения КТЖ в части введения системы адресовки порожних вагонов в количестве, равном объему своей поданной заявки.

    Для повышения эффективности организации перевозок в регионе КТЖ реализует мероприятия, позволяющие улучшить пропускную способность станции Костанай. Планируется введение в эксплуатацию дополнительных 7 станционных путей.

    Грузоотправители остались довольны диалогом с железнодорожниками, отметив конструктивный характер встречи. Поднимаемые проблемные вопросы были решены на месте.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    КТЖ Логистика Зерно
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