Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Контейнер с неизвестным веществом обнаружили в Уральске

    11 Июня 2021, 19:10

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 2 июня на территории городского кладбища (в районе Свистун горы) в г. Уральск было обнаружено бесхозное захоронение вещества в прорезиненном контейнере весом около 1 кг. Предположительно, в контейнере находился высокотоксичный металл ртуть, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата города.

    Силами ДЧС ЗКО проведена химическая обработка места обнаружения, сотрудниками СЭС произведен замер концентрации паров ртути в воздухе в окрестности места обнаружения, где предельно-допустимая концентрация вещества не превышает нормы (0,10), то есть опасности для жизни и здоровья граждан нет.

    Обнаруженный контейнер передан департаменту экологии ЗКО для временного хранения для его утилизации.

    Решением внепланового заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям 3 июня решено объявить ЧС местного масштаба, что является стандартной процедурой, необходимой для принятия мер по утилизации и транспортировки обнаруженного вещества.

    Автор:

    Западно-Казахстанская область Происшествия МВД РК Общество
    Новости по теме
    Новости по теме
    Подросток утонул в Мангистауской области во время отдыха с одноклассниками
    166 человек стали жертвами аномальной жары в Индии
    Под Неаполем может проснуться супервулкан Флегрейские поля
    Батискаф, осуществляющий погружения к месту гибели «Титаника», пропал в Атлантике
    Популярное
    1 Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
    2 Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
    3 Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
    4 Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
    5 Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске