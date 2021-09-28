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    Контент детского французского телеканала «TiJi» будет переведен на казахский язык

    28 Сентября 2021, 15:10

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 27 сентября в офисе Казахстанского института общественного развития «Рухани жаңғыру» состоялась встреча Председателя Правления Асылбека Есенбаева с представителями детского телевизионного канала «TiJi». Стороны обсудили вопросы сотрудничества по переводу на казахский язык популярного детского контента французского телеканала, передает МИА «Казинформ».

    С французской стороны во встрече принимали участие директор по международной дистрибуции портфеля телеканалов и радиостанций компании M6 Thématique Жан-Рене Окутюрье и директор по международной дистрибуции M6 Thématique, генеральный директор ООО «ЛТИ Восток» Мария Жабина-Пантелик.

    В ходе встречи Асылбек Есенбаев рассказал о деятельности КИОР и реализуемых проектах по духовно-нравственному воспитанию детей дошкольного и школьного возраста. В числе них предусмотрено создание популярного контента на казахском языке в целях популяризации государственного языка среди подрастающего поколения.

    В частности, стороны обсудили вопросы перевода на казахский язык мультипликационного контента телеканала.

    В свою очередь, Жан-Рене Окутюрье отметил, что телеканал «TiJi» рад возможности сотрудничества с Казахстаном и поделился информацией о деятельности телеканала и перспективных проектах. Он особо акцентировал внимание на то, что контент детского канала в отличие от социальных сетей безопасен для детей. «TiJi» также уделяет внимание и родителям. В сетке телеканала программы с психологами, нейробиологами и педагогами.

    «Телеканал «TiJi» является мировым поставщиком познавательного, качественного контента для детей. Проект, который планируется реализовать, важен для увеличения безопасной для детей информации и расширения линейки образовательной и развлекательной продукции на государственном языке. Это один из приоритетных направлений, обозначенных в Дорожной карте «Рухани жаңғыру», - подчеркнул по итогам встречи Председатель Правления КИОР Асылбек Есенбаев.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Культура СМИ Связь, ТВ, IT Рухани жаңғыру
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