Контент детского французского телеканала «TiJi» будет переведен на казахский язык

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 27 сентября в офисе Казахстанского института общественного развития «Рухани жаңғыру» состоялась встреча Председателя Правления Асылбека Есенбаева с представителями детского телевизионного канала «TiJi». Стороны обсудили вопросы сотрудничества по переводу на казахский язык популярного детского контента французского телеканала, передает МИА «Казинформ».

С французской стороны во встрече принимали участие директор по международной дистрибуции портфеля телеканалов и радиостанций компании M6 Thématique Жан-Рене Окутюрье и директор по международной дистрибуции M6 Thématique, генеральный директор ООО «ЛТИ Восток» Мария Жабина-Пантелик.

В ходе встречи Асылбек Есенбаев рассказал о деятельности КИОР и реализуемых проектах по духовно-нравственному воспитанию детей дошкольного и школьного возраста. В числе них предусмотрено создание популярного контента на казахском языке в целях популяризации государственного языка среди подрастающего поколения.

В частности, стороны обсудили вопросы перевода на казахский язык мультипликационного контента телеканала.

В свою очередь, Жан-Рене Окутюрье отметил, что телеканал «TiJi» рад возможности сотрудничества с Казахстаном и поделился информацией о деятельности телеканала и перспективных проектах. Он особо акцентировал внимание на то, что контент детского канала в отличие от социальных сетей безопасен для детей. «TiJi» также уделяет внимание и родителям. В сетке телеканала программы с психологами, нейробиологами и педагогами.

«Телеканал «TiJi» является мировым поставщиком познавательного, качественного контента для детей. Проект, который планируется реализовать, важен для увеличения безопасной для детей информации и расширения линейки образовательной и развлекательной продукции на государственном языке. Это один из приоритетных направлений, обозначенных в Дорожной карте «Рухани жаңғыру», - подчеркнул по итогам встречи Председатель Правления КИОР Асылбек Есенбаев.