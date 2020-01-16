Контактный зоопарк закроют в Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В акимате Алматы прокомментировали ситуацию с контактным зоопарком в ТЦ «Almaty Mall», передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Акимат города Алматы разделяет мнение общественности и считает оказание такого рода «культурно-просветительских услуг», не соответствующим нормам гуманности. Нами было достигнуто соглашение с администрацией торгового центра «Almaty Mall» о расторжении договора с владельцем данного контактного зоопарка и прекращении его деятельности в месячный срок», - говорится в сообщении акимата.
Как отметили в акимате, в Алматы это первый случай, когда в контактном зоопарке содержатся хищные животные (львенок, пантера, тигренок).
«К сожалению, на сегодняшний день деятельность подобных учреждений законодательством Казахстана не регулируется. В этой связи нами будет направлено официальное письмо в Министерство сельского хозяйства РК с предложением о разработке закона, запрещающего деятельность контактных зоопарков», - отметили власти.
Ранее алматинцы пожаловались на условия содержания львенка, тигренка и пантеры в этом контактном зоопарке.
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