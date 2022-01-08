Контакт-центры для решения вопросов жизнеобеспечения населения

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Опубликован перечень организаций, деятельность которых является важной для решения вопросов жизнеобеспечения населения в условиях «критического красного» уровня террористической опасности, передает МИА «Казинформ».

№

Наименование организации

Контактные данные

1.

Прямая линия для предоставления гражданам информации о пострадавших и пропавших без вести в результате действий преступных группировок согласно поручению Главы государства

1414

2.

Консультация населения по вопросам оказания медицинской помощи и системы обязательного социального страхования на период чрезвычайного положения Министерства здравоохранения РК

1406,

8-7172-67-41-33,

8-7172-67-41-34,

8-7172-67-40-92

3.

Контакт-центр «СК-Фармация» о сбоях в поставке лекарств

1439

4.

Call-центр Генеральной прокуратуры

(для информации, способствующей раскрытию преступлений)

115

5.

Контакт служба Национальной палаты предпринимателей

8-800-080-80-10

8-7172-91-93-00

1432 (бесплатно по всему Казахстану)

@NPPAtameken_bot

+7 778 410 17 84;

+7 778 410 17 36;

+7 778 410 17 68;

+7 778 189 71 34;

+7 778 108 75 89;

+7 775 126 18 39;

+7 778 124 38 03;

+7 775 860 58 79;

+7 778 193 34 78;

+7 778 410 19 73;

+7 778 410 18 44;

+7 778 410 17 62;

+7 778 193 34 87

6.

Горячая линия по вопросом полетов

АО «Авиационная администрация Казахстана»

+77172798213, +77172798214

7.

Call-центр по вопросам возврата казахстанских туристов

(администратор системы гарантирования прав граждан РК в сфере выездного туризма – КФ «Туристік Қамқор»)

+7 701 534 05 80

8.

Консультационная, информационная и организационная помощь Центра поддержки гражданских инициатив по волонтерской поддержке

8 771 348 83 84, телеграм-чат @eriktiler_kaz

9.

Call-центр Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка

+7 (727) 237 10 00

10.

Контакт-центр Национального банка Казахстана

1477

11.

Контакт центр для предпринимателей Halyk Bank

9595