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    Контакт-центры для решения вопросов жизнеобеспечения населения

    8 Января 2022, 13:41

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Опубликован перечень организаций, деятельность которых является важной для решения вопросов жизнеобеспечения населения в условиях «критического красного» уровня террористической опасности, передает МИА «Казинформ».

    Наименование организации

    Контактные данные

    1.

    Прямая линия для предоставления гражданам информации о пострадавших и пропавших без вести в результате действий преступных группировок согласно поручению Главы государства

    1414

    2.

    Консультация населения по вопросам оказания медицинской помощи и системы обязательного социального страхования на период чрезвычайного положения Министерства здравоохранения РК

    1406,

    8-7172-67-41-33,

    8-7172-67-41-34,

    8-7172-67-40-92

    3.

    Контакт-центр «СК-Фармация» о сбоях в поставке лекарств

    1439

    4.

    Call-центр Генеральной прокуратуры

    (для информации, способствующей раскрытию преступлений)

    115

    5.

    Контакт служба Национальной палаты предпринимателей

    8-800-080-80-10

    8-7172-91-93-00

    1432 (бесплатно по всему Казахстану)

    @NPPAtameken_bot

    +7 778 410 17 84;

    +7 778 410 17 36;

    +7 778 410 17 68;

    +7 778 189 71 34;

    +7 778 108 75 89;

    +7 775 126 18 39;

    +7 778 124 38 03;

    +7 775 860 58 79;

    +7 778 193 34 78;

    +7 778 410 19 73;

    +7 778 410 18 44;

    +7 778 410 17 62;

    +7 778 193 34 87

    6.

    Горячая линия по вопросом полетов

    АО «Авиационная администрация Казахстана»

    +77172798213, +77172798214

    7.

    Call-центр по вопросам возврата казахстанских туристов

    (администратор системы гарантирования прав граждан РК в сфере выездного туризма – КФ «Туристік Қамқор»)

    +7 701 534 05 80

    8.

    Консультационная, информационная и организационная помощь Центра поддержки гражданских инициатив по волонтерской поддержке

    8 771 348 83 84, телеграм-чат @eriktiler_kaz

    9.

    Call-центр Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка

    +7 (727) 237 10 00

    10.

    Контакт-центр Национального банка Казахстана

    1477

    11.

    Контакт центр для предпринимателей Halyk Bank

    9595

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    ЖКХ Генпрокуратура Здравоохранение Экономика Транспорт Общество ЧП-2022
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