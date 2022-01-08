Контакт-центры для решения вопросов жизнеобеспечения населения

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Опубликован перечень организаций, деятельность которых является важной для решения вопросов жизнеобеспечения населения в условиях «критического красного» уровня террористической опасности, передает МИА «Казинформ».
№
Наименование организации
Контактные данные
1.
Прямая линия для предоставления гражданам информации о пострадавших и пропавших без вести в результате действий преступных группировок согласно поручению Главы государства
1414
2.
Консультация населения по вопросам оказания медицинской помощи и системы обязательного социального страхования на период чрезвычайного положения Министерства здравоохранения РК
1406,
8-7172-67-41-33,
8-7172-67-41-34,
8-7172-67-40-92
3.
Контакт-центр «СК-Фармация» о сбоях в поставке лекарств
1439
4.
Call-центр Генеральной прокуратуры
(для информации, способствующей раскрытию преступлений)
115
5.
Контакт служба Национальной палаты предпринимателей
8-800-080-80-10
8-7172-91-93-00
1432 (бесплатно по всему Казахстану)
@NPPAtameken_bot
+7 778 410 17 84;
+7 778 410 17 36;
+7 778 410 17 68;
+7 778 189 71 34;
+7 778 108 75 89;
+7 775 126 18 39;
+7 778 124 38 03;
+7 775 860 58 79;
+7 778 193 34 78;
+7 778 410 19 73;
+7 778 410 18 44;
+7 778 410 17 62;
+7 778 193 34 87
6.
Горячая линия по вопросом полетов
АО «Авиационная администрация Казахстана»
+77172798213, +77172798214
7.
Call-центр по вопросам возврата казахстанских туристов
(администратор системы гарантирования прав граждан РК в сфере выездного туризма – КФ «Туристік Қамқор»)
+7 701 534 05 80
8.
Консультационная, информационная и организационная помощь Центра поддержки гражданских инициатив по волонтерской поддержке
8 771 348 83 84, телеграм-чат @eriktiler_kaz
9.
Call-центр Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка
+7 (727) 237 10 00
10.
Контакт-центр Национального банка Казахстана
1477
11.
Контакт центр для предпринимателей Halyk Bank
9595