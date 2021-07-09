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    Контакт-центр поддержки Портала соцуслуг запустили в Казахстане

    9 Июля 2021, 10:34

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане начал работу контакт-центр поддержки Портала социальных услуг (далее – Портал), дозвониться в который можно через единый номер 1414, выбрав язык и нажав цифру 4, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Министерства труда и социальной защиты населения РК.

    Операторы центра предоставляют информационно-консультационные услуги на государственном и русском языках для пользователей Портала – лиц с инвалидностью и поставщиков соцуслуг. В частности, можно получить консультацию по работе Портала, решить запрос по техническим проблемам, дать обратную связь по усовершенствованию функций Портала.

    На сегодняшний день в центре работают 3 аналитика и 5 операторов, еще 3 проходят обучение. Режим работы контакт-центра: в будние дни с 09:00 до 18:30, без перерыва.

    Стоит отметить, что также планируется запуск чат-бота для предоставления консультаций пользователям в социальной сети Facebook, мессенджерах Telegram и WhatsАpp.

    Кроме того, идет работа над внедрением автоматизированного голосового робота. Это позволит обеспечить высокий уровень доступности консультаций, минимизировать количество потерянных звонков и снизить время ожидания до решения запроса.

    Напомним, Портал социальных услуг был запущен в 2020 году для предоставления лицам с инвалидностью возможности самостоятельного приобретения средств и услуг реабилитации непосредственно у поставщиков.

    С начала года через Портал более 113 тысяч лиц с инвалидностью получили технические средства реабилитации, более 6 тысяч – услуги жестового языка, свыше 31 тысяч – услуги индивидуального помощника, 36 тысяч – санаторно-курортное лечение, и более 122 тысяч человек оформили заказы на гарантированные социальные пакеты.

    Ранее сообщалось, что в едином контакт-центре отмечают снижение времени ожидания.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

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