Контакт-центр «i-Tourist» предлагают создать в РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В целях дальнейшего стимулирования массового туризма по международному опыту ведется работа по внедрению туристского «Кэш Бэк». Об этом сообщил министр культуры и спорта РК Асхат Оралов на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целях дальнейшего стимулирования массового туризма по международному опыту ведем работу по внедрению туристского «Кэш Бэк», которым предусматривается субсидирование расходов туристов до 20% от стоимости тура в период «низкого» сезона», - сказал Асхат Оралов.

Министр также рассказал о работе по цифровизации.

«Продолжая работу по цифровизации, мы занимаемся оцифровкой единого реестра гидов и экскурсоводов. Это решение позволит стимулировать гидов постоянно совершенствоваться, повышать свою квалификацию и улучшать качество предоставляемых услуг. Также для оперативного решения проблем туристов мы предлагаем создать информационный контакт-центр «i-Tourist», - добавил Асхат Оралов.