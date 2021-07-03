Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Другие государственные органы

    Контакт-центр 1414 будет консультировать по социально-трудовым вопросам

    3 Июля 2021, 15:00

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанцы могут обращаться за консультацией в контакт-центр 1414 теперь и по вопросам социально-трудовой сферы. Ранее для этого было необходимо звонить на короткий номер 1411. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Правительства для граждан.

    Клиенты по вопросам оформления пенсии и пособия, адресной социальной помощи, работы портала социальных услуг, трудовых отношений и занятости населения могут обращаться в единый контакт-центр 1414, нажав добавочный номер 5.

    «Переход на техническую платформу 1414 даст возможность сократить долю потерянных звонков. К тому же, мы оптимизируем затраты, которые раньше уходили на содержание линии 1411. Сейчас мы используем омниканальную систему, где есть возможность принимать не только аудио звонки, но и текстовые сообщения. Казахстанцы могут в телеграм-боте @kenes1414bot в разделе «Пенсионное обеспечение» отправить сообщение оператору по вопросам социально-трудовой сферы и получить там же ответ. Номер 1411 больше недоступен», – сказал первый заместитель председателя правления «Правительство для граждан» Суйениш Абдильдин.

    Клиенты по вопросам социально-трудовой сферы могут консультироваться в едином контакт-центре 1414 с 9:00 до 18:30 часов с понедельника по пятницу и с 9:00 до 13:00 часов по субботам (воскресенье – выходной), звонок бесплатный.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Другие государственные органы Общество
    Новости по теме
    Новости по теме
    Система защиты прав потребителей изменится в Казахстане
    В пяти принятых нормативных постановлениях нормы признаны неконституционными – Эльвира Азимова
    На 20% ежегодно растет количество обращений о нарушениях прав потребителей в Казахстане
    Сколько волонтеров в Казахстане
    Популярное
    1 Сильные дожди идут в СКО
    2 Заморозки прогнозируют в СКО
    3 Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
    4 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    5 Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей