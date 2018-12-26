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Консультации прошли между Казахстаном и ОАЭ в Абу-Даби
АБУ-ДАБИ. КАЗИНФОРМ - Вторые консульские консультации между Казахстаном и Объединенными Арабскими Эмиратами состоялись в Абу-Даби. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел РК.
Казахстанскую делегацию возглавил директор департамента консульской службы Министерства иностранных дел Тауболды Умбетбаев, эмиратскую сторону - советник министра иностранных дел и международного сотрудничества по консульским вопросам Мансур аль-Фахим.
В ходе встречи стороны обсудили широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества в консульской сфере. В частности, были обсуждены вопросы в консульско-правовых и визовых отношениях, а также защита прав и интересов граждан обоих государств.
Отношения между Казахстаном и ОАЭ динамично развиваются во всех направлениях, в особенности в политической, торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах.
Благодаря тесному и взаимовыгодному сотрудничеству 10 марта 2018 года вступил в силу Протокол об освобождении владельцев общегражданских паспортов от визовых требований, подписанный 23 мая 2017 года в Астане.
4-5 июля т.г. генеральный прокурор Республики Казахстан и министр юстиции ОАЭ подписали Договор между Республикой Казахстан и Объединенными Арабскими Эмиратами «О передаче осужденных лиц».
По итогам консульских консультаций подписан соответствующий протокол.
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