Консультации прошли между Казахстаном и ОАЭ в Абу-Даби

АБУ-ДАБИ. КАЗИНФОРМ - Вторые консульские консультации между Казахстаном и Объединенными Арабскими Эмиратами состоялись в Абу-Даби. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел РК.

Казахстанскую делегацию возглавил директор департамента консульской службы Министерства иностранных дел Тауболды Умбетбаев, эмиратскую сторону ­- советник министра иностранных дел и международного сотрудничества по консульским вопросам Мансур аль-Фахим.

В ходе встречи стороны обсудили широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества в консульской сфере. В частности, были обсуждены вопросы в консульско-правовых и визовых отношениях, а также защита прав и интересов граждан обоих государств.

Отношения между Казахстаном и ОАЭ динамично развиваются во всех направлениях, в особенности в политической, торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах.

Благодаря тесному и взаимовыгодному сотрудничеству 10 марта 2018 года вступил в силу Протокол об освобождении владельцев общегражданских паспортов от визовых требований, подписанный 23 мая 2017 года в Астане.

4-5 июля т.г. генеральный прокурор Республики Казахстан и министр юстиции ОАЭ подписали Договор между Республикой Казахстан и Объединенными Арабскими Эмиратами «О передаче осужденных лиц».

По итогам консульских консультаций подписан соответствующий протокол.