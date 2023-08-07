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    Консультации по переселению в СКО проходят в Астане

    7 Августа 2023, 19:14

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Центре трудовой мобильности Астаны в рамках Национального проекта «Сильные регионы - драйвер развития страны» с 7 по 9 августа проходят консультации по переселению в Жамбылский район Северо-Казахстанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт столичного акимата.

    Целью программы является создание комфортной среды проживания граждан за счет обеспечения равного доступа населения к базовым услугам, улучшения жилищно-коммунальных условий и развития жилищного строительства, а также обеспечения транспортной связанности и повышения транспортно-транзитного потенциала страны.

    При переселении гражданам выдаются:

    сертификат для приобретения жилья - до 4 млн. тенге; субсидии на каждого члена семьи - 70 МРП (241 500 тенге); оплата аренды жилья - до 1 года безвозмездные гранты – 400 МРП (1 380 000 тенге) помощь в поиске постоянного рабочего места (на сегодня – 118 вакантных мест).

    Жамбылский район расположен в северо-восточной части Северо-Казахстанской области и граничит с Корганской областью России и Костанайской областью, Мамлютским, Есильским, Шалакынским и Тимирязевским районами (140 км от города Петропавловска). Общая площадь района составляет 7,47 тысячи квадратных километра. Население – 22,5 тысячи человек, из них 16,8 тысячи занятых.

    В районе действуют 14 религиозных объединений (мусульманские - 8; православные - 3; протестантские – 3). Основной отраслью экономики района является сельское хозяйство, включая растениеводство и животноводство. На территории района организовано 12 автобусных маршрутов (2 сельских, 1 междугородний и 9 городских) с охватом всех населенных пунктов района. В районе 30 дошкольных образовательных учреждений, 33 средние общеобразовательные школы, художественная школа, профессионально-техническое учебное заведение, 6 школ-интернатов (с казахским, русским или смешанным языком обучения).

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Астана Северо-Казахстанская область Занятость Регионы Казахстана
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