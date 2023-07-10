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    Консул на постоянной связи с родными погибшей казахстанской журналистки в Грузии - МИД РК

    10 Июля 2023, 17:10

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Консул находится на постоянной связи с родными погибшей казахстанской журналистки в Грузии. Об этом сообщил официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Мы в курсе по данному вопросу. Это произошло еще несколько месяцев назад. Мы тогда не знали абсолютно, что она журналистка. Она находилась там в частной поездке. К ее профессиональной деятельности это никакого отношения не имеет. Она как гражданка Казахстана со своим знакомым человеком полетела в Грузию. По данным МВД Грузии, этот подозреваемый задержан. Сейчас идут следственные мероприятия. Как будет вынесено судебное решение, грузинские власти уведомят нас об этом. Гражданин Грузии подозревается», - прокомментировал Айбек Смадияров.

    Официальный представитель МИД РК пояснил, что никто, в том числе близкие, не может вмешиваться в следственный процесс

    «Участвовать в следственных мероприятиях он не может. И у нас в стране точно также не разрешат участвовать в следственных мероприятиях. Консул наш работает на постоянной связи с родными. Но, кто участвует в суде, я не знаю», - добавил он.

    По данным, опубликованном в Telegram-канале Дины Тансари, подозреваемый в убийстве с 2015 года был с ней в отношениях, но они не сожительствовали. Он много раз приезжал, и каждый раз вымогал деньги у Жанботы. Жанбота доверяла ему, он этим пользовался. Кроме Жанботы, он успел жениться в Казахстане на другой женщине в 2016 году и имел детей в Грузии от первого брака.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    МИД РК Грузия Общество
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