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    Конструкторы, шоколад, книги Абая - что дарили алматинцам на избирательных участках

    20 Ноября 2022, 19:58

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы на многих избирательных участках первым голосующим дарили подарки, а маленьким посетителям - игрушки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    На №375 и №401 избирательных участках в Алматы избирателям, пришедшими с детьми, подарили детские наборы-конструкторы, а на участках №171 и №172 в качестве подарков беременным и тем, у кого первенцы подарили набор памперсов, коробку шоколада и альбом для новорожденного.

    На избирательном участке №454 в Турксибском районе первым голосующим в качестве подарка преподнесли сборник состоящий из книги Абая, ручки, асыка и сувениров.

    Впервые участвующим на выборах в Медеуском районе Алматы раздали шоколадные плитки «Казахстан». На избирательном участке №456 комиссия организовала раскраску акварелью детям в виде государственного флага. В Доме школьников на участке №6 детям делали аквагрим, все желающие смогли сделать фото со стендом #МенДауысБердім.

    Кроме того, на участке №444 установили фотозону, где каждый голосующий может сфотографироваться на фоне баннера, а также взять в руки надписи с хештегом #Сайлауға бардым.

    Помимо всего, на избирательном участке №377, расположенном в здании Дворца школьников в Медеуском районе, избирателей встречал ансамбль с музыкой.

    Сегодня в Казахстане проходят внеочередные выборы Президента РК. Согласно данным областных комиссий и городов республиканского значения, по состоянию на 18:05 20 ноября бюллетени получили 67,85% от общего количества граждан, включенных в списки.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Выборы Общество Президентские выборы - 2022
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