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    Конструктор госномеров на автомобили планируют внедрить в Казахстане

    2 Июля 2023, 15:15

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин сегодня посетил алматинский СпецЦОН и отметил, что совместно с МВД проделана большая работа в части внедрения услуги по продаже номеров повышенного спроса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал главы ведомства.

    «Сейчас казахстанцы могут заказать такие госномера через портал электронного правительства и мобильное приложении eGov Mobile», - отметил министр.

    Вместе с тем Багдат Мусин отметил, что знает о том, что «через какие-то каналы можно заказать зеркальный номер». «Поэтому мы прорабатываем вопрос внедрения услуги конструктора госномеров. С такой функцией клиент может сам выбрать себе любые буквенные знаки номера. К примеру, первые три буквы своего имени. На данную услугу у нас имеется большой спрос», - сообщил министр.

    По его словам, сегодня, чтобы реализовать такую услугу нужно законодательно утвердить увеличение перечня номеров повышенного спроса. «В этом мы надеемся получить поддержку от Парламента. В свою очередь, за счет продажи таких номеров мы принесли бы дополнительные поступления средств в бюджет», - отметил Багдат Мусин.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Транспорт Правительство для граждан МЦРИАП Авто
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