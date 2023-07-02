Конструктор госномеров на автомобили планируют внедрить в Казахстане

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин сегодня посетил алматинский СпецЦОН и отметил, что совместно с МВД проделана большая работа в части внедрения услуги по продаже номеров повышенного спроса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал главы ведомства.

«Сейчас казахстанцы могут заказать такие госномера через портал электронного правительства и мобильное приложении eGov Mobile», - отметил министр.

Вместе с тем Багдат Мусин отметил, что знает о том, что «через какие-то каналы можно заказать зеркальный номер». «Поэтому мы прорабатываем вопрос внедрения услуги конструктора госномеров. С такой функцией клиент может сам выбрать себе любые буквенные знаки номера. К примеру, первые три буквы своего имени. На данную услугу у нас имеется большой спрос», - сообщил министр.

По его словам, сегодня, чтобы реализовать такую услугу нужно законодательно утвердить увеличение перечня номеров повышенного спроса. «В этом мы надеемся получить поддержку от Парламента. В свою очередь, за счет продажи таких номеров мы принесли бы дополнительные поступления средств в бюджет», - отметил Багдат Мусин.