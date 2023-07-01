Конструктор госномеров: казахстанцы смогут выбирать буквенные знаки в номере машин

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Теперь владельцы авто в Казахстане смогут выбрать себе любые буквенные знаки номера. Об этом сообщил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багжат Мусин, передает МИА «Казинформ».

«Сейчас казахстанцы могут заказать зеркальные госномера через портал электронного правительства и мобильное приложении eGov Mobile. Я знаю, что сейчас происходит и до меня доходит информация, что через какие-то каналы можно заказать зеркальный номер. Поэтому мы прорабатываем вопрос внедрения услуги конструктора госномеров. С такой функцией клиент может сам выбрать себе любые буквенные знаки номера. К примеру, первые три буквы своего имени. На данную услугу у нас имеется большой спрос», - сообщил министр в своем Telegram-канале.

Багдат Мусин также проинформировал, что чтобы реализовать такую услугу нужно законодательно утвердить увеличение перечня номеров повышенного спроса.

«В этом мы надеемся получить поддержку от Парламента. За счет продажи таких номеров мы принесли бы дополнительные поступления средств в бюджет», - заключил он.

Напомним, одной из востребованных услуг для казахстанцев по-прежнему остается приобретение «престижных» номеров для своих автомобилей. Только в прошлом году автовладельцы приобрели VIP-номера на сумму 6 млрд тенге.