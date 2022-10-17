Конструкции дорожных одежд для каждого региона будут формировать в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – На базе КаздорНИИ создана Единая база новых технологий и дорожно-строительных материалов. Об этом сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбек Ускенбаев на правительственном часе в Мажилисе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сейчас идет сбор информации по качеству материалов карьеров, битумных заводов, а также новые технологии, особенности климата, геологические и гидрогеологические данные. Данным институтом будут формироваться типовые конструкции дорожных одежд для каждого региона с учетом интенсивности движения, расчетных нагрузок», - пояснил Каирбек Ускенбаев.

По словам министра, исходными данными Единой базы будут руководствоваться при проектировании и строительстве.

В ведомстве уточнили, что в мире на поддержание науки в дорожной отрасли ежегодно выделяется от 0,2 до 2% от всего бюджета отрасли, в частности в США – 2 %, в Корее и России – 0,2 %, а в Казахстане – 0,003 %.



