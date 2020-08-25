Конституция закрепляет основные устои общества - замдиректора КИСИ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Необходимо анализировать действенность правовых институтов в конституционно-правовой сфере. Об этом заявил заместитель директора КИСИ при Президенте РК, доктор юридических наук Марат Жумагулов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Отмечая 25-летие Конституции Республики Казахстан, рассматривая и обобщая ее положительный опыт, необходимо анализировать действенность правовых институтов в конституционно-правовой сфере, которые требуют своего правового развития, выработки мер по дальнейшему использованию потенциала нашего Основного Закона», - отмечает Марат Жумагулов.

Конституция, по его словам, как всеобъемлющий Закон закрепляет основные устои общества и государства, права человека, систему и полномочия центральных и территориальных государственных органов.

«Из важных правовых институтов в содержании Конституции можно выделить институт местного самоуправления. В соответствии с п. 2 ст. 89 Конституции, компактно проживающие группы населения непосредственно, а также через маслихаты осуществляют право на местное самоуправление, которому может делегироваться осуществление государственных функций. Народ, с правовой точки зрения, является источником власти и только в местном самоуправлении он может быть представлен наиболее полно и широко», - поясняет Марат Жумагулов.

Он также добавил, что на современном этапе развития гражданского общества, когда в социально-экономической жизни Республики Казахстан происходит трансформация экономической и политической системы, одним из основных направлений дальнейшего реформирования исполнительной системы Казахстана является работа по внедрению и регулированию института местного самоуправления. Задача такой модернизации общества требует конструктивного взаимодействия всех ветвей государственной власти, как на центральном, так и на местном уровне.

«Местному самоуправлению, безусловно, принадлежит важная роль в реализации одной из главных задач правового государства – соединение в единое целое интересов государства, общества и личности, поскольку сущность местного самоуправления обусловлена гармонизацией прав и свобод человека и гражданина с интересами государства и общества. В этой связи, местное самоуправление выступает децентрализованной формой государственно-управленческой деятельности, как важнейший элемент организации публичной власти, характеризующийся двойственной природой: политической и общественной», - подчеркнул Марат Жумагулов.

Спикер также отметил, что органы самоуправления интегрированы в единую систему управления страны. Местное самоуправление имеет действующий на основе законов и иных правовых актов аппарат и участвует в формировании бюджета. К примеру, в соответствии с подпунктом 3) пункта 2 ст. 52-1 Бюджетного Кодекса, доходы от коммунальной собственности города районного значения, села, поселка, сельского округа (коммунальной собственности местного самоуправления) являются не налоговыми поступлениями в бюджеты города районного значения, села, поселка, сельского округа.

С другой стороны, местное самоуправление является важным элементом гражданского общества, формой политической самоорганизации локальных сообществ.

«Самоуправление основывается на принципах свободы, равенства и непосредственного участия в управлении и традиционно рассматривается альтернативой государственному управлению. Особенно актуальное значение на сегодняшний день приобретает организация взаимодействия государства и местного самоуправления, осмысление теоретических и правовых аспектов взаимодействия органов государственной власти и местного самоуправления с позиции научного анализа, соотношения государства и общества, правового государства и гражданского общества», - считает Марат Жумагулов.

Он также добавил, что становление и развитие местного самоуправления - задача не только местного самоуправления, но и государственной власти на всех ее уровнях, а теоретическое осмысление этого процесса – задача науки. Для решения этих проблем необходим прочный научный фундамент, при этом надо исходить из того, что государство не может создавать самоуправленческие структуры самостоятельно, они должны появляться снизу.

«Таким образом, главная задача государства – создать необходимые правовые и организационные условия, благоприятную политическую атмосферу для становления в обществе самоуправленческих начал, первичным из которых является широкое и повсеместное развитие местного самоуправления», - заключил эксперт.