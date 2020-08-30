Конституция закрепила базовые основы Республики Казахстан - Аскар Мамин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Аскар Мамин поздравил казахстанцев с Днем Конституции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на primeminister.kz.
«Уважаемые соотечественники! Поздравляю вас со знаменательным событием в истории нашей страны – 25-летием Конституции Казахстана!
Основной закон закрепил базовые основы Республики Казахстан как светского, правового и унитарного государства, став прочным фундаментом социально-экономического развития и стабильности страны. Надежная конституционная основа нашего государства позволяет проводить структурные экономические реформы и принимать весь комплекс мер по дальнейшему повышению благосостояния населения.
Желаю всем казахстанцам крепкого здоровья, мира, благополучия и успехов!
Премьер-Министр Республики Казахстан Аскар Мамин».