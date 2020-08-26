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    Конституция  является ядром национальной правовой системы - Канатбек Сафинов

    26 Августа 2020, 14:43

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Действующая Конституция впервые в истории казахстанской государственности закрепила президентскую республику и двухпалатный парламент с четко определенными функциями и законодательными полномочиями. Об этом заявил секретарь Комитета по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам Сената Парламента РК Канатбек Сафинов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Определив новые векторы конституционного развития, она заложила основы модернизации казахстанского общества, позволила в сложный для нашей страны период сохранить политическую стабильность, заложить правовые условия для становления рыночных отношений и привлечения в экономику иностранных инвесторов», - сказал Канатбек Сафинов, выступая на конференции по теме «Конституция Республики Казахстан – фундаментальная основа социальной модернизации общества и государства».

    Спикер добавил, что выбор новой конституционной модели правления был исторически оправдан, поскольку позволил стабилизировать ситуацию в сфере межнациональных и конфессиональных отношений и минимизировать социальные противоречия, характерные для многонациональных государств.

    «Сегодня при помощи норм, принципов и идей, заложенных в Конституции, происходит регулирование широкого круга общественных отношений. Обеспечиваются социально-экономические и политические права и свободы граждан, поддерживается непрерывность конституционного процесса, совершенствуются партийное и избирательное законодательство, формируются правовые условия реализации конституционного потенциала. Конституция Республики Казахстана является ядром национальной правовой системы», - подчеркнул Канатбек Сафинов.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Конституция
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