Конституция стала основной государственной и общественной ценностью – Рамазан Сарпеков

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Конституция стала не только важнейшим политико-правовым документом, определившим стратегические направления развития суверенного Казахстана, но и основной государственной и общественной ценностью. Об этом заявил директор Института законодательства и правовой информации РК Рамазан Сарпеков, выступая на международной научно-практической конференции на тему: «Конституция Республики Казахстан – фундаментальная основа социальной модернизации общества и государства», передает коррепондент МИА «Казинформ».

«Как вам известно, 25 лет назад казахстанцы приняли путём всенародного референдума Основной Закон страны, ставший, как подчеркнул Первый Президент Республики Казахстан – Елбасы Нурсултан Абишевич Назарбаев, главным фактором казахстанского успеха. За этот период Конституция стала не только важнейшим политико-правовым документом, определившим стратегические направления развития суверенного Казахстана, но и основной государственной и общественной ценностью, ставшей основой формирования казахстанской гражданственности и патриотизма», - сказал Рамазан Сарпеков.

Спикер добавил, что Конституция стала прочным фундаментом обеспечения в нашей стране мира, согласия, укрепления всей системы государственной власти и управления, существенного реформирования экономики, проведения сбалансированной внешней и внутренней политики, развития демократических институтов и социальной модернизации.

«У истоков разработки и принятия Конституции стоит Первый Президент РК - Елбасы Нурсултан Абишевич Назарбаев. Достоверно известно о том, что Нурсултан Абишевич осуществлял личный контроль за созданием и обсуждением текста Конституции, он вникал во все детали, тщательно изучал каждую статью и каждую строчку проекта, делал весьма существенные исправления и дополнения. Поэтому к его юбилею Конституционным Советом издана книга «Роль Первого Президента Республики Казахстан в конституционном строительстве Республики Казахстан. Уроки Елбасы», и 1 июля этого года презентована совместно с Фондом Первого Президента», - добавил Рамазан Сарпеков

В работе конференции принимают участие депутаты Парламента, члены Конституционного Совета Республики Казахстан, руководители и представители государственных органов, научного сообщества Казахстана и международные эксперты из Германии, России, Беларуси и Кыргызстана.

Конференция организована Министерством юстиции на базе Института законодательства и правовой информации при поддержке Конституционного Совета Республики Казахстан .