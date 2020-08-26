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    Конституция стала базой для совершенствования правовой системы Казахстана - Светлана Бычкова

    26 Августа 2020, 16:42

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Конституция стала базой для совершенствования правовой системы республики. Об этом заявила секретарь Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе Мажилиса Парламента РК Светлана Бычкова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В преддверии празднования 25-летия Конституции Казахстана необходимо отметить её неоценимую роль и значение в становлении казахстанской государственности. Будучи принятой непосредственно народом на республиканском референдуме, она не просто закрепила основные векторы дальнейшего развития суверенного Казахстана как демократического, правового, социального и светского государства, но и стала базой для совершенствования правовой системы республики», - сказала Светлана Бычкова, выступая на международной научно-практической конференции, посвященной 25-летию Конституции РК.

    По ее словам, именно в период действия Конституции 1995 года были разработаны и приняты основные конституционные законы и иные законодательные акты, определившие основные принципы и главные направления развития национального права на долгие годы вперед.

    «Конституция Республики Казахстан закрепляет важнейшие элементы основ конституционного строя, одновременно способствуя практической реализации правовых идей и целей стратегического характера. Следует отметить, что Основной Закон нашей страны провозглашает цель по утверждению демократической государственности, высшими ценностями которой являются человек, его права и свободы», - отметила Светлана Бычкова.

    Данное конституционное положение, как подчеркнула спикер, обязывает государство на формирование эффективной системы юридических гарантий, направленных на реализацию идей конституционализма и правового государства, трансформацию его институтов и модернизацию социальной политики.

    «В Конституции закреплены основные направления правовой политики государства как особой формы социальной деятельности органов государственной власти. Конституционные нормы и принципы придают легитимность правовым и политическим процессам, формируют политику государства в международных отношениях, оказывают воздействие на процесс правотворчества внутри страны, регулируя основы функционирования различных сфер общественных отношений», - резюмировала Светлана Бычкова.

    Автор:

    Серик Сабеков

    История Казахстана Мажилис Дата Конституция Общество
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