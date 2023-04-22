Конституционный суд вынес рекомендации по совершенствованию судебной системы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Конституционный суд рекомендовал Верховному суду и Высшему судебному совету рассмотреть вопрос совершенствования законодательства в сфере судебной системы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Все началось с того, что в Конституционный суд поступило обращение гражданина Дуйсембиева К. К. о рассмотрении на соответствие пункту 2 статьи 13 Конституции Республики Казахстан положений пункта 3 статьи 44-1 и пункта 4 статьи 44 Конституционного закона «О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан», а также пункта 1 статьи 24 Закона «О Высшем Судебном Совете», в соответствии с которыми решение Комиссии по качеству правосудия при Верховном суде или Судебного жюри при Высшем судебном совете может быть обжаловано судьей в Высший судебный совет.

По мнению автора обращения, ограничительные нормы обжалования решений Комиссии или Судебного жюри только в Высший судебный совет исключают возможность реализовать предусмотренное Конституцией фундаментальное право гражданина на судебную защиту лиц.

В итоге Конституционный суд постановил, что пункт 4 статьи 44, пункт 3 статьи 44-1 Конституционного закона и пункт 1 статьи 24 Закона соответствуют пункту 2 статьи 13 Конституции Республики Казахстан.

Верховному суду и Высшему судебному совету с целью полного обеспечения прав судей рекомендовано рассмотреть вопрос о дальнейшем совершенствовании законодательства о судебной системе и статусе судей в соответствии с правовыми позициями Конституционного суда, содержащимися в нормативном постановлении.

С полным текстом нормативного постановления можно ознакомиться здесь.



