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    Конституционный суд станет олицетворением Справедливого Казахстана – Президент РК

    4 Января 2023, 15:18

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Президент посетил новое административное здание Конституционного суда, который начал работу с 1 января 2023 года, где провел встречу с назначенными судьями, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Глава государства отметил, что Конституционный суд имеет особую роль в жизни общества. Он поблагодарил членов Конституционного совета за их плодотворную работу в течение 27 лет на благо страны, а также всех сотрудников, трудившихся в этом органе.

    «Сегодня Казахстан сделал решительный шаг в новую эпоху. В стране осуществляются беспрецедентные политические реформы. В настоящее время не так много государств в мире, которые проводят столь масштабные и содержательные реформы. Это – факт, который признан всем международным сообществом. Казахстан по праву стал государством-реформатором. В стране осуществляются масштабные преобразования. В приоритете – обеспечение защиты конституционных прав граждан. Представители общественности выражают готовность к активному участию в этой работе. Поэтому я выдвинул инициативу о создании Конституционного суда. Эта инициатива и другие важные решения получили поддержку граждан на общенародном референдуме», – сказал Президент.

    Глава государства подчеркнул, что ключевой задачей Конституционного суда является обеспечение полного соответствия всех законов и подзаконных актов Конституции страны.

    «Действительно, Конституционный суд – это важнейший институт для всей страны. Теперь граждане могут напрямую обратиться в Конституционный суд с заявлениями о признании незаконными норм, которые, по их мнению, противоречат принципам Основного закона страны. В Конституционный суд также могут обратиться Генеральный прокурор и Уполномоченный по правам человека. После того как Конституционный суд приступит к своей работе, несомненно, значительно возрастут требования к качеству работы прокуратуры, судов, правоохранительных органов. Деятельность Суда положительно повлияет и на законотворческую работу депутатов и Правительства. Одним словом, Конституционный суд станет основным фундаментом системы защиты прав человека», – подчеркнул Президент.

    Касым-Жомарт Токаев указал на то, что в обществе имеются большие позитивные ожидания от начала деятельности Конституционного суда. По его словам, граждане ждут от судей честной и профессиональной работы, поэтому при исполнении своих обязанностей судьи будут находиться под пристальным вниманием общества, СМИ и международных структур.

    «Полагаю, что данный состав судей способен успешно выполнить стоящие перед ними задачи огромной государственной важности и оправдать ожидания общества и граждан. В состав Конституционного суда вошли видные ученые, занимающиеся наукой, а также юристы, обладающие многолетним опытом работы в различных сферах. В итоге получился хороший сплав теории и практики. Председатель Конституционного суда Эльвира Азимова долгое время работала в органах юстиции, занималась вопросами защиты прав человека, представляла интересы государства на международной арене. Этот опыт будет ей весьма полезен на новом поприще. Проделан большой объем работы по разработке нормативной базы и принципов деятельности Конституционного суда. Теперь, возможно, понадобится усовершенствовать эту базу по мере необходимости в ходе деятельности Конституционного суда. В целом, созданы все условия для того, чтобы вновь созданный институт мог обеспечить верховенство Основного закона на всей территории страны», – сказал Касым-Жомарт Токаев.

    Как отметил Глава государства, незыблемость принципа верховенства закона по сути является сердцевиной всех политических реформ в нашей стране. По количеству и, самое главное, по содержанию и качеству реформ Казахстан, безусловно, входит в группу мировых лидеров.

    «Действительно, то, что было сделано только в прошлом году, не может не производить позитивного впечатления о масштабе и глубине перемен в нашем обществе. Казахстан, как государство, качественно обновился. Данный факт признается мировым сообществом гласно, о чем также свидетельствуют многочисленные контакты на самом высоком уровне. Не будет преувеличением сказать, что Конституционный суд станет олицетворением Справедливого Казахстана», – заявил Президент.

    Касым-Жомарт Токаев подчеркнув, что основополагающий принцип Нового Казахстана – справедливость, выразил уверенность в том, что судьи с честью выполнят возложенные на них обязательства.

    «Наш народ всегда с уважением относился к честным и беспристрастным судьям, возлагал большие надежды на их справедливость. Каждое решение должно приниматься только в соответствии с Конституцией. Потому что от этих решений, будет в первую очередь, зависеть будущее нашей страны», – сказал Глава государства.

    Далее выступила Председатель Конституционного суда Эльвира Азимова с докладом об основных направлениях и приоритетах работы нового органа. По ее словам, Конституционный суд будет неустанно работать на благо развития и процветания общества и государства.


    Фото: akorda.kz
    Президент Казахстана Реформы Токаева Конституционный суд
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