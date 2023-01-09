Конституционный Суд РК принял в работу первое обращение

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Группа депутатов Парламента Казахстана обратилась в Конституционный Суд о даче официального толкования пункта 4 статьи 62 Конституции РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Конституционным Судом принято к конституционному производству обращение группы депутатов Парламента Республики Казахстан о даче официального толкования пункта 4 статьи 62 Конституции Республики Казахстан», - говорится в сообщении Конституционного Суда РК.

Отмечается, что в соответствии с Конституционным законом «О Конституционном Суде Республики Казахстан» начата работа по подготовке материалов к заседанию Конституционного Суда. Решение Конституционного Суда будет опубликовано в средствах массовой информации.

В пункте 4 статьи 62 Конституции РК говорится: «Конституционные законы принимаются по вопросам, предусмотренным Конституцией, большинством не менее двух третей голосов от общего числа депутатов каждой из Палат».

Согласно закону рассмотрение обращений в Конституционном Суде является открытым.

Конституционный Суд рассматривает обращение и выносит по нему итоговое решение в течение месяца со дня принятия обращения к конституционному производству. При этом итоговое решение по обращениям граждан выносится в течение трех месяцев со дня принятия обращения к конституционному производству.

Как сообщалось ранее, Президент РК Касым-Жомарт Токаев 5 ноября публично подписал ряд важных законов, принятых по итогам состоявшегося в июне 2022 года республиканского референдума о внесении изменений и дополнений в Конституцию. Согласно изменениям, с 1 января 2023 года начал функционировать Конституционный Суд. Теперь каждый гражданин сможет напрямую отстаивать в этом органе свои конституционные права и свободы. Решения Конституционного суда никто не сможет пересмотреть. Главой государства подписан Указ по вопросам деятельности Конституционного Суда Республики Казахстан и его Аппарата.

29 декабря Указом Главы государства Эльвира Азимова была назначена председателем Конституционного суда РК. В этот же день на пленарном заседании Сената были назначены судьи Конституционного суда РК. 2 января 2023 года Президент подписал указ по вопросам деятельности Конституционного Суда РК и его Аппарата.

Также сообщалось, в каких случаях казахстанцы смогут обратиться в Конституционный Суд.



