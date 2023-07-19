Конституционный суд проверил более 30 правовых норм национального законодательства

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Конституционный суд проверил конституционность более 30 правовых норм национального законодательства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«В адрес Конституционного суда с начала года от граждан поступило более 3,5 тыс. обращений, из них порядка 3,3 тыс. не соответствовали требованиям по форме, содержанию и условиям обращения. Заявителям было разъяснено право повторного обращения после исправления всех недостатков и приведения обращений в соответствие с требованиями. На сегодняшний день судьями КС рассмотрено 22 дела с вынесением итогового решения, из них по обращениям граждан - 17, от Президента – 3, от депутатов Парламента – 1, по ходатайству представителя государственного органа – 1. По обращениям граждан рассмотрена конституционность более 30 правовых норм, из них 5 признаны неконституционными, 11 соответствующими Конституции в данном Конституционном судом истолковании», - сообщила пресс-служба суда.

По данным ведомства, чаще всего оспаривались нормы уголовного-процессуального законодательства, Кодекса об административных правонарушениях, законодательства в сфере судебной системы и нормативных постановлений Верховного суда.

«По состоянию на 19 июля 2023 года, проверка положений законов и других нормативных правовых актов на соответствие Конституции проводится судьями по 15 обращениям, остальные поступившие обращения находятся на стадии предварительного изучения или проверки по критериям допустимости в соответствие с Конституционным законом «О Конституционном суде Республики Казахстан». Актуальную информацию о рассматриваемых на соответствие Конституции правовых актов или их отдельных норм, а также о принятых итоговых решениях можно получить в новом разделе сайта Конституционного суда по ссылке», - пояснили в суде.