Конституционный Суд постановил доработать Закон "О госслужбе" после жалобы экс-акима в ВКО

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Конституционный Суд по итогам рассмотрения обращения экс-замакима Бородулихинского района ВКО Аргумбаева Б.К. признал норму закона о госслужбе несоответствующей Конституции, передаёт МИА «Казинформ».

В Конституционный Суд Республики Казахстан 24 января 2023 года поступило обращение гражданина Аргумбаева Б.К. о рассмотрении на соответствие Конституции подпункта 6) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан «О государственной службе Республики Казахстан».

В соответствии с оспариваемой нормой закона на государственную службу не может быть принят гражданин, который в течение трех лет перед поступлением на государственную службу привлекался к дисциплинарной ответственности за дисциплинарный проступок, дискредитирующий государственную службу. При этом на государственную службу не допускается гражданин, уволенный за дисциплинарный проступок, дискредитирующий государственную службу.

Из обращения следует, что распоряжением акима Бородулихинского района Восточно-Казахстанской области от 31 октября 2019 года Аргумбаев Б.К. был уволен с должности заместителя акима Бородулихинского района Восточно-Казахстанской области за совершение дисциплинарных проступков, дискредитирующих государственную службу, предусмотренных подпунктами 5) и 11) пункта 1 статьи 50 Закона. По истечении трех лет им были приняты меры по восстановлению на государственной службе. Однако отмеченный запрет не позволяет ему вновь занять должности на государственной службе.

Аргумбаев Б.К. полагает, что данная норма пожизненно лишает его права работать на государственной службе и является несправедливой, ущемляет право быть избранным в государственные органы и нарушает принцип равного права граждан на доступ к государственной службе (статья 33 Конституции).

Конституционный Суд считает, что подпункт 6) пункта 3 статьи 16 Закона в части установления для граждан, уволенных за совершение дисциплинарного проступка, дискредитирующего государственную службу, пожизненного запрета на занятие должностей на государственной службе, искажает существо конституционных прав и свобод, нарушает конституционные пределы их допустимого ограничения и не отвечает требованиям справедливости, пропорциональности и соразмерности, в связи с чем противоречит пункту 1 статьи 24, пунктам 2 и 4 статьи 33 и пункту 1 статьи 39 Конституции Республики Казахстан.

В нормативном постановлении Конституционного Суда Республики Казахстан от 6 марта 2023 года № 4 отмечается, что подпункт 6) пункта 3 статьи 16 Закона «О государственной службе Республики Казахстан» признан не соответствующим пункту 1 статьи 24, пунктам 2 и 4 статьи 33 и пункту 1 статьи 39 Конституции.

Правительству не позднее шести месяцев необходимо внести в Мажилис Парламента проект закона, направленный на приведение законодательства Республики Казахстан в соответствие с правовыми позициями Конституционного Суда, изложенными в данном нормативном постановлении.

С полным текстом документа можно ознакомиться по ссылке.



