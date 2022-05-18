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    Конституционный суд начнет работать с начала следующего года - член рабочей группы

    18 Мая 2022, 19:35

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Одним из значимых изменений в области верховенства права является создание Конституционного суда. Об этом заявил член рабочей группы по подготовке предложений о внесении изменений и дополнений в Конституцию Бахыт Нурмуханов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Одним из крупнейших изменений в области верховенства права является создание Конституционного суда. В настоящее время Конституционный суд работает более чем в 70 странах мира. Этот институт широко распространен в странах Европы, Латинской Америки, Африки и СНГ», - сказал в ходе экспертного клуба при СЦК.

    Бахыт Нурмуханов прокомментировал, что в соответствии с действующей Конституцией от 1995 года был создан Конституционный совет, который за 27 лет в рамках своих полномочий внес большой вклад в области закрепления принципов правового государства.

    «Однако появляются новые требования. К Конституционному суду теперь могут обращаться граждане, юридические лица и другие представители общественности. Это большая особенность. Данное изменение следует рассматривать как одну из форм внедрения концепции «слышащего государства». В целом, Конституционный суд начнет работать с начала следующего года. Каждый гражданин Казахстана при разрешении определенного спора имеет право обратиться непосредственно в Конституционный суд в случае наличия сомнений в соответствии закона и иного нормативно-правового акта», - пояснил Бахыт Нурмуханов.

    Он уточнил, что граждане могут обратиться в Конституционный суд непосредственно сами или через омбудсмена, генерального прокурора, а также через общие суды.

    Создать Конституционный суд предложил Президент Касым-Жомарт Токаев в своем Послании народу Казахстана 16 марта.

    Проект закона по изменениям в Конституцию РК будет вынесен на республиканский референдум, который состоится на 5 июня текущего года.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Права человека Конституция Референдум
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