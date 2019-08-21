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    Конституционный совет запускает проект «Неделя Основного Закона»

    21 Августа 2019, 16:55

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В преддверии государственного праздника - Дня Конституции Республики Казахстан Конституционный совет впервые запускает новый проект «Неделя Основного Закона», старт которому будет дан с 26 августа 2019 года. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КС РК.

    Цель проекта - всеобщее осмысление роли Конституции нановом этапе развития государственности, модернизации основных сфержизнедеятельности, привлечение внимания широких слоев населения к ОсновномуЗакону, повышение конституционной культуры общества в рамках общенациональнойпрограммы «Рухани Жаңғыру».

    Основными партнерами Конституционного совета являютсяминистерства образования и науки, юстиции, национальная палата предпринимателей«Атамекен», Республиканская коллегия адвокатов, Нотариальная палата и другиеорганизации.

    В рамках проекта по всей стране будуторганизованы конференции, круглые столы, семинары, бесплатные юридическиеконсультации, вебинары, онлайн-обсуждения, консультации для субъектов бизнеса,мастер-классы по оказанию государственных услуг, личные приемы, выступления в СМИ, конкурсы,торжественные собрания, дни открытых дверей и другие мероприятия.

    Мероприятия планируются с участием сотрудниковКонституционного совета, органов юстиции, региональных коллегий адвокатов, палат нотариусов, частных судебныхисполнителей и юридическихконсультантов, НАО «Государственная корпорация «Правительство дляграждан».

    Большой акцент делается на охват населения, проживающегов сельских и отдаленных местностях,молодежи, молодых семей, многодетных родителей, лиц с ограниченнымивозможностями.

    Ряд мероприятий проводится в местах, массово посещаемыхлюдьми. Активно используются cовременные информационные технологии, социальныесети, интерактивные формы предоставления информации.

    1 сентября в образовательных учреждениях страныпредусмотрено проведение общереспубликанского урока гражданственности ипатриотизма «Саналы ұрпақ - жарқын болашақ». Он нацелен в том числе нарасширение представления учащихся о Конституции и заложенных в ней ценностях,воспитание уважения к ним, знание ими своих прав, свобод и обязанностей.

    Конституционным советом подготовлены методическиерекомендации и справочный материал, которые разосланы во все департаментыобразования регионов для использования при организации данных уроков.

    Календарь мероприятий, планируемых в ходе «НеделиОсновного Закона», размещен на сайте Конституционного совета.

    Автор:

    Ринат Дусумов

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