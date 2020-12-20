Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Правоохранительные органы

Конституционный совет РК прокомментировал отмену смертной казни

Редактор:  
Ринат Дусумов
20 Декабря 2020, 14:03
Конституционный совет РК прокомментировал отмену смертной казни

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По обращению Президента Республики Казахстан Конституционный совет дал официальное толкование положениям Конституции Республики, регламентирующим вопросы применения смертной казни. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КС.

«Обращение Главы государства было обусловлено предстоящей ратификацией Казахстаном Второго Факультативного протокола к Международному пакту о гражданских и политических правах, направленного на отмену смертной казни (далее - Факультативный протокол). В обращении речь идет о соотношении положений Конституции Республики и норм Факультативного протокола, регулирующих вопросы применения исключительной меры наказания.

Конституционный Совет решил, что для ратификации Факультативного протокола отсутствует необходимость во внесении корректив в Основной Закон.

При этом Совет отметил, что согласно Конституции и общепризнанным международным актам право на жизнь является основной ценностью демократического общества и государство обязано гарантировать осуществление данного права для всех людей.

Как равноправный член мирового сообщества Казахстан с самого начала в уголовном законодательстве учитывает тенденцию к отмене смертной казни и за эти годы в стране сформировался устойчивый правовой режим неприменения высшей меры наказания.

Очередной этап в последовательной реализации данного курса ознаменовало подписание Республикой Казахстан 23 сентября 2020 года указанного Факультативного протокола.

Принимая во внимание, что Конституция Казахстана допускает установление смертной казни за террористические преступления, сопряженные с гибелью людей, а также за особо тяжкие преступления, совершенные в военное время, Совет указал, что ратификация международного договора об отмене смертной казни входит в компетенцию Парламента Республики. При этом Основной Закон вопрос об установлении или отказе в уголовном законе смертной казни за эти преступления, сужения их круга оставляет на усмотрение Парламента. Законодатель может отменить смертную казнь не только путем внесения соответствующих поправок в национальное законодательство, но и посредством ратификации международного договора, предусматривающего отмену или ограничение числа преступлений, за которые может устанавливаться данный вид наказания.

В своем решении Совет подчеркнул, что Конституция не препятствует ратификации Факультативного протокола. После его ратификации Уголовный кодекс Республики Казахстан должен быть приведен в соответствие с его требованиями.

Полный текст постановления Конституционного Совета публикуется в печати и на сайте Совета», - говорится в пояснении КС.

Напомним, в сентябре в штаб-квартире Организации Объединенных Наций Постоянный представитель Казахстана при ООН Кайрат Умаров подписал Второй факультативный протокол к Международному пакту о гражданских и политических правах, направленный на отмену смертной казни.

Решение о присоединении к международному протоколу об отмене смертной казни ранее озвучил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своем выступлении на общеполитических прениях 75-й юбилейной сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Он подчеркнул, что Казахстан привержен реализации основополагающего права на жизнь и человеческое достоинство.


Другие государственные органы   Конституция  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
Провоз валюты на сумму свыше 2,5 млрд тенге предотвратил КНБ
Провоз валюты на сумму свыше 2,5 млрд тенге предотвратил КНБ
Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
Дожди, град и шквал ожидаются в Казахстане
Дожди, град и шквал ожидаются в Казахстане
«Казахтелеком» навязывал свои услуги абонентам в Астане
«Казахтелеком» навязывал свои услуги абонентам в Астане
Жамбылским фермерам выделили бесплатные торговые места на алматинском рынке «Алтын орда»
Жамбылским фермерам выделили бесплатные торговые места на алматинском рынке «Алтын орда»
350 тысяч авто незаконно легализовала ОПГ в Астане
350 тысяч авто незаконно легализовала ОПГ в Астане
500 полицейских будут следить за выпускниками в Акмолинской области
500 полицейских будут следить за выпускниками в Акмолинской области