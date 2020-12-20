Конституционный совет РК прокомментировал отмену смертной казни

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По обращению Президента Республики Казахстан Конституционный совет дал официальное толкование положениям Конституции Республики, регламентирующим вопросы применения смертной казни. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КС.

«Обращение Главы государства было обусловлено предстоящей ратификацией Казахстаном Второго Факультативного протокола к Международному пакту о гражданских и политических правах, направленного на отмену смертной казни (далее - Факультативный протокол). В обращении речь идет о соотношении положений Конституции Республики и норм Факультативного протокола, регулирующих вопросы применения исключительной меры наказания.

Конституционный Совет решил, что для ратификации Факультативного протокола отсутствует необходимость во внесении корректив в Основной Закон.

При этом Совет отметил, что согласно Конституции и общепризнанным международным актам право на жизнь является основной ценностью демократического общества и государство обязано гарантировать осуществление данного права для всех людей.

Как равноправный член мирового сообщества Казахстан с самого начала в уголовном законодательстве учитывает тенденцию к отмене смертной казни и за эти годы в стране сформировался устойчивый правовой режим неприменения высшей меры наказания.

Очередной этап в последовательной реализации данного курса ознаменовало подписание Республикой Казахстан 23 сентября 2020 года указанного Факультативного протокола.

Принимая во внимание, что Конституция Казахстана допускает установление смертной казни за террористические преступления, сопряженные с гибелью людей, а также за особо тяжкие преступления, совершенные в военное время, Совет указал, что ратификация международного договора об отмене смертной казни входит в компетенцию Парламента Республики. При этом Основной Закон вопрос об установлении или отказе в уголовном законе смертной казни за эти преступления, сужения их круга оставляет на усмотрение Парламента. Законодатель может отменить смертную казнь не только путем внесения соответствующих поправок в национальное законодательство, но и посредством ратификации международного договора, предусматривающего отмену или ограничение числа преступлений, за которые может устанавливаться данный вид наказания.

В своем решении Совет подчеркнул, что Конституция не препятствует ратификации Факультативного протокола. После его ратификации Уголовный кодекс Республики Казахстан должен быть приведен в соответствие с его требованиями.

Полный текст постановления Конституционного Совета публикуется в печати и на сайте Совета», - говорится в пояснении КС.

Напомним, в сентябре в штаб-квартире Организации Объединенных Наций Постоянный представитель Казахстана при ООН Кайрат Умаров подписал Второй факультативный протокол к Международному пакту о гражданских и политических правах, направленный на отмену смертной казни.

Решение о присоединении к международному протоколу об отмене смертной казни ранее озвучил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своем выступлении на общеполитических прениях 75-й юбилейной сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Он подчеркнул, что Казахстан привержен реализации основополагающего права на жизнь и человеческое достоинство.