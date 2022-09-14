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    Конституционный совет принял решение по обращению Президента РК

    14 Сентября 2022, 09:24

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Конституционный совет принял решение по обращению Президента Республики Казахстан К. Токаева о рассмотрении на соответствие требованиям, установленным пунктом 2 статьи 91 Основного Закона, проекта Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнения в Конституцию Республики Казахстан». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Конституционного совета.

    «Конституционный совет принял решение по обращению Президента Республики Казахстан К.К.Токаева о рассмотрении на соответствие требованиям, установленным пунктом 2 статьи 91 Основного Закона, проекта Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнения в Конституцию Республики Казахстан».

    Проект Закона предусматривает установление в Конституции однократного семилетнего срока полномочий Президента Республики, а также внесение изменений в статью 2 Основного Закона касательно переименования столицы страны.

    По мнению Совета, институт президентских и парламентских выборов представляет собой особую конституционную ценность, пронизывающую все иные компоненты конституционной модели государственности. В качестве таковой она выступает эффективным средством обновления важнейших органов государства. Тем самым укрепляется социальная основа Республики, поддержка населением инициатив государственной власти.

    Конституционный Совет подчеркнул, что именно в период избирательных кампаний происходит активизация различных сегментов гражданского общества. В этих условиях все провозглашенные Конституцией Республики Казахстан ценности должны действовать динамично и слаженно.

    Конституционный Совет считает, что предложение об установлении однократного семилетнего срока президентского мандата отвечает логике конституционных новелл, принятых 5 июня текущего года на республиканском референдуме, направленных на недопущение монополизации государственной власти.

    Предлагаемая редакция пункта 5 статьи 42 Конституции, предполагающая ограничение президентского мандата одним сроком, будет применяться на равной основе ко всем лицам, избираемым на пост высшего должностного лица. С этим корреспондируется определение однократного восьмилетнего срока полномочий судей Конституционного суда.

    В этой связи, Конституционный совет признал проект Закона «О внесении изменений и дополнения в Конституцию Республики Казахстан» соответствующим Конституции.

    Полный текст заключения Конституционного совета публикуется в средствах массовой информации», - говорится в комментарии Конституционного совета.

    Заключение Конституционного совета РК от 13 сентября 2022 года № 2

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Президент Казахстана Конституция
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