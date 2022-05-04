Конституционный Совет принял решение по обращению Президента РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Конституционный Совет принял решение по обращению Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева о рассмотрении на соответствие требованиям, установленным пунктом 2 статьи 91 Основного Закона, проекта Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Совета.

В своем заключении Конституционный Совет отметил, что представленный законопроект разработан в соответствии с Посланием Президента Республики народу Казахстана «Новый Казахстан: путь обновления и модернизации».

По мнению Совета, предложенные меры сориентированы на общество, вступившее в период активной трансформации, и призваны создать прочный политико-правовой фундамент проводимым реформам.

Конструкция модернизированной президентской формы правления обеспечит оптимальный баланс властных институтов и будет способствовать устойчивому развитию страны. Проектом Закона уточнены полномочия Главы государства, укреплена роль Парламента, маслихатов, что станет важным фактором успешной реализации концепции «слышащего государства».

Конституционный Совет полагает, что ряд изменений и дополнений направлен на переформатирование законодательной (представительной) ветви власти. Тем самым повысится институциональная устойчивость государства с сильной парламентской культурой.

Дана положительная оценка новому порядку формирования Сената и Мажилиса, введению смешанной избирательной системы на выборах в Мажилис. Право отзыва избирателями депутата Мажилиса, избранного по одномандатному территориальному избирательному округу, а также новшества, касающиеся законодательного процесса: представление Парламентом на подпись Президенту закона; закрепление права Сената одобрять или не одобрять законы, уже принятые Мажилисом; наделение Правительства правом принимать временные нормативные правовые акты, имеющие силу закона, в целях оперативного реагирования на условия, создающие угрозу конституционным ценностям и другие новеллы отвечают требованиям трансформации.

Усиливается парламентский контроль за качеством исполнения республиканского бюджета.

Конституционный Совет подчеркнул, что проектом Закона укрепляются гарантии местного государственного управления и самоуправления. Об этом свидетельствует новый порядок назначения Президентом Республики акимов областей, городов республиканского значения и столицы, упразднение конституционных положений, предоставляющих Главе государства право отменять или приостанавливать действие актов названных акимов.

В заключении Совета обращено внимание на прогрессивные изменения в сфере защиты прав человека. В их числе: окончательное закрепление решения об отмене смертной казни, усиление конституционного статуса Уполномоченного по правам человека, принятие конституционного закона о прокуратуре и др.

Конституционный Совет считает, что учреждение Конституционного Суда Республики с более широким перечнем субъектов обращения, включая граждан, Генерального Прокурора и Уполномоченного по правам человека, станет важным шагом в построении справедливого и правового государства, институционально укрепит систему сдержек и противовесов, защиту конституционных прав граждан.

Кроме того, как сказано в заключении, окончательное и однозначное закрепление в Основном Законе нормы о том, что именно народ является собственником земли и природных ресурсов, исключит любые разночтения в будущем.

В этой связи, Конституционный Совет признал проект Закона «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан» соответствующим Конституции.

Полный текст заключения Конституционного Совета публикуется в печати и на сайте Совета.