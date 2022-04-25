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Конституционный Совет принял к производству обращение Президента РК

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
25 Апреля 2022, 12:51
Конституционный Совет принял к производству обращение Президента РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Решение Конституционного Совета будет опубликовано в средствах массовой информации, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Конституционного Совета РК.

Конституционным Советом принято к производству обращение Президента Республики Казахстан К.К. Токаева о рассмотрении проекта Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан» на соответствие требованиям, установленным пунктом 2 статьи 91 Конституции Республики Казахстан.

В соответствии с Конституционным законом «О Конституционном Совете Республики Казахстан» начата работа по подготовке материалов к заседанию Конституционного Совета, на котором указанное обращение будет рассмотрено по существу.

Ранее сообщалось, что 22 апреля под председательством Президента Касым-Жомарта Токаева состоялось совещание по внесению изменений и дополнений в Конституцию.

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