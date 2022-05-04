Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 441.74 eur/kzt 476.15

    rub/kzt 5.51 cny/kzt 62.61
Прогноз погоды
Астана+21+23℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Другие государственные органы

    Конституционный Совет дал положительное заключение по проекту поправок в Конституцию

    4 Мая 2022, 20:20

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня Конституционный Совет дал положительное заключение по проекту поправок в Конституцию страны. Об этом в своем Telegram-канале сообщил Государственный секретарь РК Ерлан Карин, передает МИА «Казинформ».

    «Это один из важнейших этапов реализации конституционной реформы, которая имеет особое значение для будущего страны и нации. Конституционная реформа призвана оптимизировать баланс отношений между ветвями власти, расширить участие народа в управлении страной, усилить защиту конституционных прав граждан. Также, учитывая предложение некоторых членов рабочей группы, в Конституционный Совет было направлено дополнительное обращение об исключении нормы, касающейся статуса Первого Президента. По мнению членов рабочей группы, историческая роль Первого Президента общеизвестна и не требует отдельного закрепления в Конституции. По всем пунктам поправок Конституционным Советом дано заключение о соответствии их Конституции. Вся конституционная реформа направлена на системную трансформацию государственно-политической модели и проводится в интересах всего общества», - написал Ерлан Карин.


    Автор:

    Ринат Дусумов

    Акорда Конституция Ерлан Карин
    Новости по теме
    Новости по теме
    Ерлан Карин провел заседание Госкомиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий
    Проект «Нацфонд – детям» позволит молодым казахстанцам улучшить жилищные условия или получить образование - Ерлан Карин
    С какими вопросами казахстанцы обращаются в Конституционный суд
    Популярное
    1 Многомиллиардные нарушения обнаружила ревизионная комиссия в Атырауской области
    2 Важно ужесточить государственный и общественный контроль за сферой труда - Алтай Кульгинов
    3 Суд в Атырау оправдал экс-директора АНПЗ Шухрата Данбая, обвиняемого в нанесении крупного ущерба предприятию
    4 Президент РК: Казахстан готов выступить в качестве центра развития евразийской промышленной кооперации
    5 Известный казахстанский марафонец арестован на два месяца