Конституционные законы должны принять до конца года - спикер Мажилиса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Спикер Мажилиса Ерлан Кошанов, отвечая журналистам в кулуарах пленарного заседания Палаты, заявил, что вопрос о роспуске Парламента не обсуждается, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Журналисты задали вопрос Ерлану Кошанову о роспуске Парламента.

«Пока такой вопрос не обсуждается, но я могу сказать, что Президент политические реформы объявил. Мы должны соответствующие конституционные законы и другие законы принять до конца года. Дальше пока данный вопрос (о роспуске Парламента - прим. ред.) не обсуждали», - заявил Ерлан Кошанов.

«Любая партия должна быть готова к политической борьбе. Если завтра объявят выборы, конечно, партия наша готова», - уточнил спикер Мажилиса.

Ранее сообщалось, что на внеочередном съезде партии «AMANAT» от 26 апреля поддержано предложение Главы государства Касым-Жомарта Токаева о выдвижении кандидатуры спикера Мажилиса Ерлана Кошанова на пост председателя партии. Единогласным решением Ерлан Кошанов возглавил партию.