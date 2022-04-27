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    Конституционные законы должны принять до конца года - спикер Мажилиса

    27 Апреля 2022, 13:42

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Спикер Мажилиса Ерлан Кошанов, отвечая журналистам в кулуарах пленарного заседания Палаты, заявил, что вопрос о роспуске Парламента не обсуждается, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Журналисты задали вопрос Ерлану Кошанову о роспуске Парламента.

    «Пока такой вопрос не обсуждается, но я могу сказать, что Президент политические реформы объявил. Мы должны соответствующие конституционные законы и другие законы принять до конца года. Дальше пока данный вопрос (о роспуске Парламента - прим. ред.) не обсуждали», - заявил Ерлан Кошанов.

    «Любая партия должна быть готова к политической борьбе. Если завтра объявят выборы, конечно, партия наша готова», - уточнил спикер Мажилиса.

    Ранее сообщалось, что на внеочередном съезде партии «AMANAT» от 26 апреля поддержано предложение Главы государства Касым-Жомарта Токаева о выдвижении кандидатуры спикера Мажилиса Ерлана Кошанова на пост председателя партии. Единогласным решением Ерлан Кошанов возглавил партию.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Мажилис Конституция Ерлан Кошанов
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