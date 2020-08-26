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    Конституционные реформы учли основные общественные запросы по  укреплению демократизации – Марат Бекетаев

    26 Августа 2020, 10:55

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столице стартовала международная научно-практическая онлайн-конференция на тему: «Конституция Республики Казахстан – фундаментальная основа социальной модернизации общества и государства», передает коррепондент МИА «Казинформ».

    «Проведенные в стране конституционные реформы учли основные общественные запросы по дальнейшему укреплению демократизации нашего общества, основ народовластия, усилению роли Парламента, повышению самостоятельности Правительства», - сказал министр юстиции РК Марат Бекетаев, открывая работу конференции.

    Глава Минюста добавил, что важным этапом утверждения конституционных ценностей стала конституционная реформа, инициированная Первым Президентом Республики – Елбасы Нурсултаном Назарбаевым. Перераспределив полномочия между Президентом, Парламентом и Правительством и усилив функции конституционного контроля в защите прав человека, Конституция отразила качественные изменения в конституционном строительстве и политической системе общества.

    «Немаловажно отметить, что в результате стратегически верной, основанной на нормах Конституции политики руководства страны республика достигла значительного политического, экономического и социального прогресса», - подчеркнул Марат Бекетаев.

    Участники конференции планируют всесторонне обсудить проведенные в Казахстане конституционные реформы, найти новые идеи и подходы для дальнейшего совершенствования конституционного законодательства.

    В работе конференции принимают участие депутаты Парламента, Члены Конституционного Совета Республики Казахстан, руководители и представители государственных органов, научного сообщества Казахстана и международные эксперты из Германии, России, Беларуси и Кыргызстана.

    Конференция организована Министерством юстиции на базе Института законодательства и правовой информации при поддержке Конституционного Совета Республики Казахстан.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Конституция Общество
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