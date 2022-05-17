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    Конституционная реформа положительно отразится на экономике - эксперт

    17 Мая 2022, 19:55

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На площадке Службы центральных коммуникаций прошел экспертный круглый стол на тему «Референдум: конституционные права человека», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «За счет того, что изменениям подвергнется более, чем 65% Основного закона, то логически из этого выходит следующее. Во-первых, институциональные преобразования, которые выстроят новый дизайн политической системы и перезапустят ее функционирование. Это должно положительно отразиться на экономике, ведь продуманная перебалансировка ветвей власти, повышение их ответственности, дебюрократизация и повсеместное ускорение управленческих процессов, сами по себе, дадут существенный импульс развитию Казахстана», – сказал заместитель директора Библиотеки Первого Президента РК-Елбасы Тимур Шаймергенов.

    По его словам, изучению и ревизии, обновлению подлежит и значительная часть из 2,5 тыс. законов и более 51 тыс. других нормативно-правовых актов, действующих в настоящее время. В этом и скрывается вся глубина объявленной Главой государства Касым-Жомартом Токаевым конституционной реформы, масштаб будущих преобразований во всех сферах жизни.

    Как сообщалось ранее, проект Закона «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан» будет вынесен на республиканский референдум, который состоится 5 июня 2022 года. С текстом Закона можно ознакомиться по ссылке.

    Автор:

    Мейрамбек Байгарин

    Права человека Конституция
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