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    Конституционная реформа означает укоренение новой политкультуры – Гражданский Альянс РК

    11 Мая 2022, 18:35

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Гражданский Альянс Казахстана провел видеомост членов Республиканского штаба общественной поддержки референдума по вопросам разъяснения Конституционных реформ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Открывая работу видеомоста, президент Альянса Бану Нургазиева особо отметила обозначенные в Послании 10 приоритетных направлений политических реформ, которые влияют на системную трансформацию Казахстана и определяют новую парадигму долгосрочного развития государства.

    «Политический смысл конституционной реформы – это конституирование Второй республики с целью перехода от суперпрезидентской к президентской форме правления. По своей сути она означает переход Казахстана к качественно новой модели формирования и взаимодействия институтов власти, укоренение новой политической культуры», - подчеркнула Бану Нургазиева.

    В обсуждениях приняли участие руководитель Республиканского штаба, созданного для поддержки референдума, Тулеубек Мукашев, председатель РОО «Объединение депутатов Казахстана» Анапин Максатхан, 17 региональных лидеров Гражданского Альянса Казахстана, руководители местных неправительственных организаций и представители средств массовой информации.

    «Думаю, здесь ключевой момент – выстроить правильную разъяснительную работу по предлагаемым изменениям, а также эффективно вовлечь все слои общества в их обсуждение. Все это соответствует концепции «слышащего государства», на которой Глава государства делает особый акцент», - отметил Тулеубек Мукашев.

    Спикеры сошлись во мнении, что конституционные реформы соответствуют требованиям времени, являются важными политическими инициативами для будущего страны.

    «В данном направлении необходимо объединить усилия в разъяснительной работе, чтобы все категории граждан, от молодежи до преклонного возраста, понимали сущность реформ и были активными в своем выборе», - добавил заместитель председателя общественного фонда «Гражданский Альянс Костанайской области «ГрИн» Болат Калиев.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Конституция Общество Референдум
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