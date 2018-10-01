Константин Жигалов назначен Постпредом РК при Всемирной туристской организации

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства назначил Посла РК в Испании Константина Жигалова Послом РК в Андорре и Постпредом РК при Всемирной туристской организации по совместительству, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

«Указом Главы государства Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Королевстве Испания Жигалов Константин Васильевич назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Княжестве Андорра, Постоянным представителем Республики Казахстан при Всемирной туристской организации по совместительству», - говорится в сообщении.



Жигалов Константин Васильевич родился в 1959 году. Окончил Казахский государственный университет имени С.М.Кирова, аспирантуру Казахского педагогического института имени Абая. Кандидат исторических наук. В разные годы был преподавателем, научным сотрудником в Компартии Казахстана, помощником Президента РК, заместителем министра иностранных дел РК, заведовал международным отделом Аппарата Президента РК. Работал советником-посланником в Посольстве РК в Великобритании, был послом Казахстана в Польше, Бельгии, Люксембурге, Нидерландах, Канаде и Кубе, Доминиканской Республике, Ямайке, главой представительства РК при Европейском Союзе и в Организации Североатлантического Договора (НАТО).

С апреля 2018 года Чрезвычайный и Полномочный Посол РК в Испании.