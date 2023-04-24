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    Константин Ильницкий возглавил управление информатизации Карагандинской области

    24 Апреля 2023, 10:25

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Назначен руководитель управления информатизации, оказания государственных услуг и архивов Карагандинской области. Ведомство возглавил Константин Павлович Ильницкий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Константин Ильницкий родился в Караганде в 1986 году. У него высшее образование, имеет степень магистра в области информационных технологий и менеджмента. Окончил Международную Бизнес-Академию по специальностям «информационные системы» и «экономика», Всемирный технологический университет по специальности «менеджмент» и Международный университет информационных технологий по специальности «информационные системы».

    Трудовую деятельность начал в 2006 году лаборантом в Карагандинском университете бизнеса, управления и права. С 2006 по 2008 год работал системотехником в Международной Бизнес-Академии. Затем системным инженером в аэропорту Сары-Арка.

    С 2009 по 2019 год – старший инженер, а затем начальник управления по сопровождению информационных систем в АО «НИТ».

    На государственной службе с 2019 года.

    Работал на разных должностях в управлении информатизации, оказания государственных услуг и архивов Карагандинской области. С 2020 г. и до настоящего назначения работал заместителем начальника этого ведомства.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Акимат Назначения Цифровой Казахстан
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