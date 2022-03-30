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    Константин Авершин принес присягу депутата Мажилиса

    30 Марта 2022, 10:21

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Константин Авершин принес присягу депутата Мажилиса Парламента, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Клянусь верно служить народу Казахстана, укреплять целостность и независимость Республики Казахстан, строго подчиняться ее Конституции и законам, добросовестно выполнять возложенные на меня высокие обязанности депутата», - сказал Константин Авершин на пленарном заседании Мажилиса.

    Также на пленарном заседании депутаты палаты избрали К. Авершина в состав комитета Мажилиса по международным делам, обороне и безопасности.

    Как сообщалось ранее, постановлением Бюро Политсовета партии «AMANAT» свободный мандат депутата Мажилиса Парламента по партийному списку был передан Константину Авершину.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

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